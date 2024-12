Il Botafogo vince la sua prima Copa Libertadores e la torcida esplode

Atletico Mineiro battuto 3-1, la gioia dei tifosi a Rio e di quelli a Buenos Aires

Il Botafogo ha vinto la sua prima Copa Libertadores battendo l’Atle’tico Mineiro 3-1 nella finale disputata all’Estadio Monumental di Buenos Aires. Il club di Rio – costretto a giocare in inferiorita’ numerica per l’espulsione di Gregore al primo minuto dopo un bruttissimo fallo su Fausto Vera – ha vinto grazie ai gol di Luiz Henrique (35′) e Alex Telles (44′). L’ex attaccante del Napoli Edu Vargas ha accorciato le distanze per l’Atle’tico subito dopo l’intervallo (47′), ma Junior Santos ha chiuso i giochi nei minuti di recupero.