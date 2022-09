Il buco nel bilancio Juve infiamma il web: 254 milioni di polemiche

24-09-2022 09:42

In molti si aspettavano possibili decisioni clamorose su Allegri, su Nedved o su qualche altro indiziato speciale per il pessimo avvio di stagione della Juventus. Invece dal cda bianconero è emerso un nuovo, importante problema cui far fronte: uno spaventoso buco di bilancio, una perdita d’esercizio che, a tutti gli effetti, ha le sembianze di una voragine. Qualcosa come 254,3 milioni di euro di passivo.

Juventus, la perdita d’esercizio più alta nella storia del calcio italiano

Scrive in proposito il giornalista di Panorama, Giovanni Capuano, attraverso un Tweet preceduto da due punti esclamativi segnati di rosso: “La Juventus ha chiuso il bilancio 2021-2022 con un passivo di 254,3 milioni di euro. È il rosso più alto di sempre nella storia del calcio italiano”. Una cifra che ritocca in negativo il precedente primato stabilito l’anno scorso dalla stessa Juventus. A giugno 2021 il passivo nei conti della Vecchia Signora era “solo” di 209,9 milioni.

Juve, profondo rosso: in cinque anni polverizzati più di 600 milioni

Numeri che si sommano a quelli del bilancio 2019-2020 e che fanno scrivere al Corriere dello Sport: “L’ordine di grandezza della perdita polverizza quasi due terzi dell’aumento di capitale (400 milioni) collocato sul mercato solo nove mesi fa. Il “rosso” 21/22 si somma a quello degli ultimi quattro anni, superando i 600 milioni di ricchezza distrutta nell’ultimo quinquennio, un deficit economico coperto dagli azionisti con due apporti di complessivi 700 milioni negli ultimi tre anni”. Di chi la colpa? “L‘operazione CR7 ha arrecato un danno gravissimo perché, a fronte di un costo complessivo che ha sfiorato i 300 milioni, non ha prodotto ritorni economici adeguati allo sforzo”.

La voragine nel bilancio della Juve scatena il putiferio sui social

Tantissimi i commenti sui social. Lorenzo ironizza: “Vogliono battere ogni record. Mentalità pazzesca“. Giuseppe s’indigna: “La cosa più scandalosa è che non ci siano conseguenze in ambito sportivo”. Paolo sceglie il sarcasmo: “Il Psg d’Italia. Ma senza i campioni. E che gioca di me…E che non vince nulla”. Tommy insinua un sospetto: “Ora capite perché volevano sistemare tutto con la Superlega?”. E i tifosi della Juve? Guardano alle voragini altrui. Pare-des chiede: “L’Inter invece è in positivo?”. E altri domandano: “Perché non pubblicano mai il bilancio del Milan?”.