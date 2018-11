Il Cagliari conferma: Barella poteva partire

"Confermo che ci sono stati degli interessamenti per Barella quest'estate", a dirlo è Mario Passetti, direttore generale del Cagliari.

"E' una risposta banale e non soddisfacente, lo so, ma il suo presso ora non lo sappiamo. E neanche ci interessa saperlo in questo momenti: stiamo iniziando un percorso che speriamo darà i suoi frutti. Siamo contenti di lui e il ragazzo è soddisfatto di ciò che stiamo costruendo insieme":

In chiusura Passetti approfondisce le offerte arrivate in estate: "Gli interessamenti arrivati quest'estate non erano sufficienti, o quanto meno tali da meritare una riflessione".

SPORTAL.IT | 01-11-2018 16:35