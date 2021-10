Il Cagliari esce dal tunnel: Sampdoria, ora è crisi

17-10-2021 15:04

Il Cagliari passa il testimone della crisi alla Sampdoria conquistando il primo successo in campionato e lasciando alla Salernitana l’ultimo posto della classifica.

I sardi agganciano a quota sei punti proprio i blucerchiati di Roberto D’Aversa, espulso nel finale per proteste: la panchina dell’ex allenatore del Parma inizia a scottare.

Inizio sprint dei rossoblù, in gol già al 4’ con Joao Pedro. La rete viene prima annullata dall’arbitro per un presunto fuorigioco di Keita autore dell’assist, ma poi convalidata dopo consulto con il Var: nell’azione però si infortuna Dalbert in un contrasto con Colley e l’ex Inter e Fiorentina deve subito lasciare il campo.

Mazzarri passa dal 4-4-2 al 4-3-1-2 con Deiola al posto del brasiliano e Marin dietro le punte e la Samp, in campo con Askildsen al posto di Ekdal e senza Damsgaard, non riesce a reagire.

Nella ripresa succede poco fino agli ultimi 15 minuti: al 29’ gran gol di Caceres che raccoglie una corta respinta di Quagliarella su punizione di Marin. Sembra finita, ma al 37’ Thorsby trova la rete che riapre tutto.

Cagliari in affanno, Samp avanti con la forza della disperazione: un contatto tra Cragno e Candreva fa infuriare D’Aversa che entra in campo e viene espulso, nei minuti di recupero Joao Pedro la chiude salendo a sette reti in campionato.

Il Cagliari interrompe così una striscia di 10 match senza vittoria in Serie A (cinque pareggi e cinque sconfitte): l’ultimo successo dei sardi in campionato risaliva infatti allo scorso maggio contro il Benevento.

La Sampdoria ha invece perso tre delle ultime quattro partite di campionato, tante quante nelle precedenti dodici.

OMNISPORT