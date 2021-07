Il calendario di Serie A: l'annuncio della Lega, rivoluzione criteri

La sensazione di appagamento, derivante dalla vittoria di Euro 2020 per i tifosi della Nazionale, è ancora talmente piena, che forse la presentazione del calendario di Serie A è forse addirittura prematura. Mercoledì 14 luglio, alle ore 18:30, verrà presentato infatti il calendario della prossima stagione, Serie A TIM 2021-2022, il primo dell’era DAZN che trasmetterà in diretta insieme ai canali social e Youtube della Lega l’evento, nel corso del quale si comporranno le giornate dell’intera stagione.

A confermare data, orario e modalità di fruizione dell’evento più atteso relativo al prossimo campionato è stata la stessa Lega Calcio con una nota, pubblicata sul proprio sito ufficiale, una sorta di sigillo sul connubio appena sancito con la piattaforma digitale che detiene i diritti tv per il prossimo triennio.

Come anticipato, la Lega ha poi fornito alcuni dettagli centrali e innovativi, rispetto al recente passato, nella compilazione del calendario della Serie A:

“Di seguito i vincoli e i criteri che saranno rispettati nella compilazione del calendario della Serie A TIM, che per la prima volta presenterà le partite del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata, rispetto all’andata. I vincoli previsti dagli articoli successivi valgono per le singole giornate considerate e non anche per le rispettive giornate nel girone di andata o ritorno.

1. Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si tiene conto dei seguenti criteri:

a) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

c) è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società:

CESENA – SPEZIA*

EMPOLI – FIORENTINA

GENOA – SAMPDORIA

INTER – MILAN

JUVENTUS – TORINO

LAZIO – ROMA

NAPOLI – SALERNITANA

SPAL – VENEZIA*

* nei casi di Spezia e Venezia l’alternanza sarà temporanea. Si stima che lo Spezia potrebbe rientrare nel proprio impianto già da settembre 2021, mentre per il Venezia le tempistiche potrebbero essere più lunghe e al momento non calendarizzabili.

d) in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

e) una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri”.