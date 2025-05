MotoGp griglia di partenza Gp Francia 2025: Quartararo in pole a Le Mans davanti ai fratelli Marquez. Bagnaia 6°

Le Mans, Fabio Quartararo e la Yamaha partiranno in pole position nella Sprint e nel Gran Premio di Francia davanti a Marc e Alex Marquez con Pecco Bagnaia sesto. La griglia di partenza

Fabio Quartararo ci ha preso gusto e dopo Jerez si è preso la pole position anche in casa, davanti al suo pubblico, a Le Mans. Sarà lui a partire davanti a tutti nella Sprint e nel Gran Premio di Francia, sesta tappa del Mondiale MotoGP 2025. Con lui in prima fila i fratelli Marc e Alex Marquez. Seconda fila per Femin Aldeguer, Maverick Vinales e Pecco Bagnaia

Per El Diablo si tratta della 18sima pole in MotoGP, seconda consecutiva dopo quella di Jerez, cosa che non gli succedeva dal filotto di 5 pole nel 2021. Terza pole personale a Le Mans.

MotoGP: griglia di partenza Sprint e Gran Premio di Francia