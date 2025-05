Verona-Lecce 1-1 pagelle: Krstovic illude, Coppola omaggia festa scudetto. Che paura per Gaspar

Krstovic è il migliore in campo con il gol realizzato al 23', bene Tete Morente che illumina con un assist. Nei gialloblù bene Coppola, male Valentini

Un gol e un punto a testa, nel delicato scontro salvezza tra Verona e Lecce, ma il pari inguaia entrambe le squadre. Termina 1-1 al Bentegodi in una sfida dove prevale la paura dal 45′ in poi. Prestazione decisamente più convincente da parte dei giallorossi, che sbloccano la gara a metà frazione con Krstovic ben servito tra le linee da Tete Morente al 23′. Troppo morbido, invece, l’approccio della squadra di Zanetti che, tuttavia, riesce a rimettere in piedi la sfida grazie al colpo di testa vincente di Coppola, al 41′, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Suslov.

Nel secondo tempo non mancano le occasioni gol ma c’è anche tanta paura per scontri di gioco violentissimi. Infatti, al 73′, il difensore dei giallorossi, Gaspar si accascia improvvisamente a terra dopo aver ricevuto una botta durissima – pochi minuti prima – in un duello aereo e nell’impatto con Mosquera. Giampaolo, costretto a sostituirlo dopo grande paura, termina tutte le sostituzioni già al 74′. Il Lecce resta in piena zona retrocessione, 17° posto a quota 28 punti; il Verona, invece, si arrampica al 15° posto, a quota 33, non è ancora del tutto salvo ma almeno evita la beffa nel giorno dell’omaggio della storica festa scudetto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Verona-Lecce, la chiave tattica della gara

Verona in campo con il 3-4-1-2. Le scelte di Zanetti: rientrano dalle rispettive squalifiche Coppola e Valentini, recuperi importanti per la retroguardia gialloblù. Un altro rientro fondamentale è quello di Tengstedt, che parte dal 1′ minuto in coppia con Sarr supportato da Suslov. Sorpresa sugli esterni dove tocca a Frese al posto di Bradaric con Tchacthoua a destra, mentre in mediana c’è Niasse, e non Serdar, insieme a Duda.

Lecce in campo con il 4-2-3-1. Le scelte di Giampaolo: era Nikola Krstovic il grande dubbio della vigilia. Il bomber giallorosso è regolarmente al centro dell’attacco supportato da N’Dri, Helgason e Tete Morente. Panchina quindi per Pierotti, a centrocampo confermati Pierret e Coulibaly mentre la difesa è diretta dal veronese Baschirotto affiancato da Gaspar.

Il Verona tenta la costruzione di gioco dal basso ma il Lecce si difende, pressa gli avversari e non si scopre. La squadra di Giampaolo, infatti, riparte in contropiede e si affida ai lanci in profondità sui propri esterni per sfruttare la velocità di Banda e Pierotti dal secondo tempo.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Hellas Verona-Lecce

Verona-Lecce: curiosità: festa scudetto al Bentegodi dopo 40 anni

Quarant’anni dopo lo storico scudetto dell’Hellas Verona, il Bentegodi ha reso omaggio ai protagonisti di quella leggendaria impresa del 1984-85, guidati da Osvaldo Bagnoli. Prima della gara salvezza contro il Lecce, gli storici campioni sono stati celebrati sul campo. Quel Verona vinse il titolo con 41 punti e solo due sconfitte in 30 partite, conquistando il tricolore il 12 maggio 1985 con un pareggio contro l’Atalanta. Per l’anniversario, il club ha lanciato una maglia speciale, una mostra e un album di figurine.

Clicca qui per le statistiche di Verona-Lecce

I top e flop del Verona

Coppola 6.5. Trova la rete del pareggio al 41′: su punizione dalla distanza colpisce di testa, in area, anticipando Pierret e Gaspar. Al 23′ non si accorge dell’inserimento di Krstovic alle sue spalle in occasione del vantaggio giallorosso. Al 57′ va vicino alla doppietta persona con un colpo di testa in area, da calcio d’angolo, terminato di poco a lato.

Trova la rete del pareggio al 41′: su punizione dalla distanza colpisce di testa, in area, anticipando Pierret e Gaspar. Al 23′ non si accorge dell’inserimento di Krstovic alle sue spalle in occasione del vantaggio giallorosso. Al 57′ va vicino alla doppietta persona con un colpo di testa in area, da calcio d’angolo, terminato di poco a lato. Suslov 6.5. Assist al 41′: batte dalla sinistra una punizione con cross verso l’area: pesca Coppola che di testa trova l’1-1.

Assist al 41′: batte dalla sinistra una punizione con cross verso l’area: pesca Coppola che di testa trova l’1-1. Valentini 5. Al 23′ si perde la marcatura su Krstovic che si sgancia dal difensore argentino e si fa trovare alle spalle di Coppola per ricevere l’assist in profondità di Tete Morente.

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali del Verona

I top e flop del Lecce

Krstovic 7. Al 23′ sblocca la gara: scappa alla marcatura di Valentini e si inserisce alle spalle di Coppola, servito poi da Tete Morente in profondità non sbaglia a tu per tu con Montipò.

Al 23′ sblocca la gara: scappa alla marcatura di Valentini e si inserisce alle spalle di Coppola, servito poi da Tete Morente in profondità non sbaglia a tu per tu con Montipò. Tete Morente 6.5. Assist per Krstovic: dal limite dell’area imbuca per l’attaccante montenegrino lanciato sotto rete.

Assist per Krstovic: dal limite dell’area imbuca per l’attaccante montenegrino lanciato sotto rete. Banda 6. Entra al 55′ e prova a dare maggiore vitalità alla manovra offensiva, si rende pericoloso negli inserimenti in area e sulle fasce ma non è decisivo sotto rete.

Entra al 55′ e prova a dare maggiore vitalità alla manovra offensiva, si rende pericoloso negli inserimenti in area e sulle fasce ma non è decisivo sotto rete. Pierret 5.5. Al 41′ in area non riesce a chiudere su Coppola che gli prende il tempo e di testa trova la rete del pareggio.

Clicca qui per le ultime news sul Lecce