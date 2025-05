Juventus Women-Roma è la finale di Coppa Italia Femminile, dove vederla in tv e streaming. Accolto ricorso Sampdoria

E' stato presentato l'evento cardine di fine stagione l'ultimo trofeo da assegnare: in campo ci saranno Juventus e Roma, appuntamento a Como il 17 maggio

L’ultimo atto di questa stagione di crescita, per il calcio femminile, si celebra allo stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ di Como pronto a ospitare la finale della Coppa Italia Femminile Frecciarossa. A contendersi il trofeo, sabato 17 maggio alle ore 18, saranno la Juventus – che proprio due giorni fa ha celebrato all’Allianz Stadium il suo sesto scudetto, tornando sul trono d’Italia dopo due stagioni – e la Roma, che aveva vinto il tricolore nel 2023 e nel 2024, e che è detentrice della Coppa Italia e anche della Supercoppa Frecciarossa, vinta a La Spezia il 6 gennaio sempre ai danni delle viola.

Coppa Italia Femminile, quando e dove si gioca

Non solo la partita: la finale della Coppa Italia Femminile Frecciarossa sarà una festa, con attività legate alla gara che renderanno come sempre unico l’evento, in una città celebrata a livello internazionale e che si è legata al calcio femminile grazie al Como Women, che milita in Serie A.

La sfida tra Juventus Women (che ha celebrato la vittoria Scudetto) e Roma si disputerà nella città lacustre, quindi, sabato 17 maggio alle ore 18.

Dove vederla in tv e streaming

Per seguire l’evento, chi volesse godere dello spettacolo che verrà offerto da questo match che vedrà contrapposte le migliori calciatrici della nostra Serie A, sarà possibile guardare in diretta televisiva su Rai2 e Sky Sport Uno.

Per quanti, invece, intendessero collegarsi in mobilità o connettersi da un dispositivo potranno guadare live il match anche in streaming su RaiPlay e NOW.

Il ricorso Sampdoria

Riportiamo anche una seconda news, rilevante in chiave risultati: la Corte Sportiva d’Appello ha accolto il reclamo della Sampdoria, in merito alla partita disputata lo scorso 3 maggio e terminata 2-1 in favore del Como Women. Al club lombardo è stato inflitto lo 0-3 a tavolino.