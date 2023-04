Il Chelsea cerca allenatore: anche Mourinho tra i candidati

Frankie Lampard traghetterà la squadra inglese fino a giugno, poi si andrà a caccia del nuovo tecnico per la prossima stagione

07-04-2023 10:14

Frankie Lampard tappabuchi al posto di Potter, ma poi? Il Chelsea si guarda intorno per il nuovo allenatore che dovrà guidare la squadra l’anno prossimo, nella stagione 2023-2024. Secondo il portale Revelo, ci sarebbero a oggi quattro candidature serie: oltre a Julian Nagelsmann e a Luis Enrique, nomi già noti, si potrebbe arrivare a Nuno Espirito Santo oppure all’attuale tecnico della Roma, José Mourinho. Per il portoghese, nel caso in cui la trattativa andasse in porto, sarebbe la terza volta in carriera sulla panchina dei Blues. Boehly farà la sua scelta a breve.