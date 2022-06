Il Chelsea fa sul serio per De Ligt: proposta contropartita alla Juve

25-06-2022 08:13

I bianconeri si vedono scoppiare in mano il caso De Ligt proprio nei giorni della riuscita dell’operazione Paul Pogba. Il forte centrale olandese ha rifiutato l’offerta di rinnovo di contratto (con ingaggio quasi dimezzato) della Juventus, e ora come non mai potrebbero davvero partire, direzione Premier League.

Il Chelsea infatti ha perso sia Rudiger che Christensen, e ha assoluto bisogno di un centrale. Ecco che i Blues hanno fatto la loro prima offerta, scrive Sky Sport: 25-30 milioni di parte cash più il cartellino di Timo Werner, che però ha un ingaggio di 15 milioni di euro (sarebbero poco più della metà col Decreto Crescita).

Per ora i bianconeri hanno detto no, desiderosi di fare un altro tentativo con De Ligt, e inoltre prima di una eventuale cessione sarà necessario trovare un sostituto.

