La formazione timonata da Mark Robins si aggiudica la doppia semifinale col Middlesbrough

18-05-2023 08:40

Sorpresa al Riverside Stadium: il Coventry City di mister Mark Robins batte a domicilio il Middlesbrough (1-0 grazie alla rete al 57′ della mezz’ala olandese ex Zwolle Gustavo Hamer) e, dopo lo 0-0 della gara di andata, conquista la finale playoff che si disputerà sabato 27 maggio a Wembley con fischio d’inizio alle 17,45.

“Sotto l’arco”, il club dell’elefante troverà il Luton Town per un posto in Premier League, in cui gli Sky Blues mancano dal 2001. Gli Hatters arancioblù, invece, sognano il ritorno nel massimo campionato inglese dopo la retrocessione avvenuta in coda al campionato 1992-93, l’ultimo chiamato “First Division” prima dell’istituzione, per l’appunto, della Premier.