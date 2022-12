Il ct della Norvegia silura Wenger: “Dice cose stupide”

16-12-2022 11:18

Ennesima discussione in merito alle dichiarazioni al veleno di Arsene Wenger dopo la fase a gironi del Mondiale. L’ex Arsenal ha affermato come le grandi squadre non sbaglino mai la prima partita di una Coppa del Mondo poiché l’esperienza e la bravura portano a concentrarsi solo sul discorso calcio e non su quello politico.

Questa volta a rispondere è stato il ct della Norvegia Solbakenn che ha affermato: “Fa rabbrividire vedere che a uno degli uomini più intelligenti del mondo, Arsene Wenger, uno a cui in molti hanno guardato negli anni, sia stato fatto il lavaggio del cervello perché adesso le sue dichiarazioni sono davvero stupide. C’è in corso un processo di polarizzazione e la mia paura è che le cose possano peggiorare”