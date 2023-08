Tennis, perché Iga Swiatek si allena con un nastro adesivo sulla bocca? La numero 1 Wta si confessa

La quattro volte campionessa Slam, impegnata al WTA 1000 di Montreal, si è allenata con del nastro adesivo sulla bocca: ecco a cosa serve

08-08-2023 19:18

Dopo aver vinto il torneo di casa a Varsavia, Iga Swiatek è tornata in campo al WTA 1000 di Montreal, attirando subito su di sé parecchie attenzioni per via di un curioso allenamento, in cui la n°1 del ranking è scesa in campo con un pezzo di nastro adesivo sulla bocca. L’obiettivo di questa particolare innovazione è cercare di migliorare la resistenza della tennista.

La spiegazione della Swiatek

Iga at practice: secrets of a four-time Slam winner 🤫🤐 Iga à l’entraînement : les secrets d’une quadruple championne de Grand Chelem 🤫🤐#OBN23 pic.twitter.com/2LsMNTQO7p — Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) August 5, 2023

A spiegare le ragioni di questo particolare allenamento è stata la stessa Swiatek durante il Media Day del torneo canadese:

È più difficile respirare usando solamente il naso ed è più facile che la mia frequenza cardiaca aumenti. Non lo spiegherò alla perfezione perché non sono un’esperta. A volte non capisco le cose che mi dicono di fare, ma lo faccio da molto tempo ormai, quindi è diventato abbastanza usuale. Di sicuro avverto delle difficoltà maggiori nelle cose che faccio con quel nastro adesivo sulla bocca. Quindi immagino che sia il modo per lavorare sulla mia resistenza, senza farmi correre veloce o fare altre cose estreme

L’ennesima innovazione del suo team

Ad avere l’idea del nastro davanti alla bocca è stato il preparatore atletico della tennista polacca, Maciej Ryszczuk, e si tratta dell’ennesima innovazione apportata da lei e dal suo team. La Swiatek, infatti, rimane tuttora l’unica tennista ad avere una psicologa dello sport, Daria Abramowicz, a tempo pieno all’interno del suo team e utilizza strumenti medici per monitorare costantemente il suo livello di stress attraverso le attività cerebrali e cardiache.

Queste innovazioni nascono dalla sua ossessione nel migliorarsi per mantenersi ad alti livelli il più a lungo possibile. Vedremo se i risultati di questo nuovo allenamento si potranno osservare già nei prossimi tornei in cui la tennista sarà impegnata. Dopo il Canadian Open la n°1 al mondo sarà impegnata nel WTA 1000 di Cincinnati e a fine mese dovrà invece difendere il titolo allo US Open per proteggere la prima posizione del ranking dalla sempre più insidiosa Aryna Sabalenka.