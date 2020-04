Il dilemma dei napoletani: rinnovare Mertens o far tornare l’ex?

Meglio Dries Mertens o Edinson Cavani? Ponete questa domanda ad un tifoso del Napoli e di certo impiegherà qualche secondo a rispondere. Il belga e l’uruguaiano sono stati i migliori marcatori della squadra azzurra negli ultimi anni insieme a Gonzalo Higuain, che però sono rimasti in pochi ad amare all’ombra del Vesuvio, ma non per motivi meramente tecnici…

Mertens o Cavani?

Scegliere tra Mertens e Cavani non è facile per un tifoso del Napoli, ma il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe ritrovarsi proprio davanti a questo bivio. Nei giorni in cui torna in dubbio il rinnovo di Mertens, infatti, Sky Sport parla di un nuovo interessamento del Napoli per Cavani: il Psg pare intenzionato a separarsi dal Matador e ADL potrebbe essere tentato dall’imbastire il ritorno dell’uruguaiano in maglia azzurra.

Riprendere Cavani, però, significherebbe necessariamente abbandonare l’idea di rinnovare il contratto di Mertens: entrambi i giocatori hanno superato da un pezzo la trentina – sono nati nell’87 – e reclamerebbero il posto da titolare al centro del tridente di Rino Gattuso.

Napoletani divisi

Che fare, dunque? Anche i tifosi, come immaginabile, sono divisi. Dell’ipotesi di un ritorno di Cavani si parla su una pagina Facebook dedicata al Napoli. “Al posto di rinnovare Mertens prendiamo Cavani”, scrive Valerio, schierandosi per l’uruguaiano.

“Cavani tutta la vita”, aggiunge Salvatore che non ha dubbi, così come Daniele: “Altro che età, Cavani sfonda le porte. Immenso Matador”. “Minestra riscaldata? Beh sono più cremose e hanno assorbito più sapore”, commenta Ugo con una metafora gastronomica. Anche Marco, a malincuore, sceglie il Matador: “Ragazzi magari a Ciro voglio bene ma Cavani è un altra cosa…”.

Non tutti i napoletani, però, votano Cavani. “Le minestre riscaldate non hanno mai funzionato…il passato è passato”, fa notare Alberto. Serafino è ancora più netto: “Cavani assolutamente no. Preferisco la continuità di Mertens, integrato nella nostra città oltre che grande calciatore. Cavani ha fatto bene nel Napoli, ma meglio tenere Mertens: i cavalli di ritorno al Napoli non hanno mai funzionato. Meglio conservarne il ricordo, andiamo avanti confermando Meret, oggi più importante, con tutto il rispetto, di Cavani. Al Matador facciamo gli auguri, continui la sua avventura nel Psg, magari vincendo la Champions”.

