Il dramma di Alessandro Bonan, è giallo sulla morte della madre

La sua assenza lunedì sera al timone della trasmissione “Calciomercato l’originale” non era passata inosservata agli spettatori. Del resto il programma di mercato più popolare d’Italia vive anche dell’originalità alla conduzione di Alessandro Bonan, sempre in grado di dare alla trasmissione quel tocco di ironia, cultura e buonumore in grado di conquistare il pubblico.

Lunedì a sostituirlo c’era Davide Camicioli, sempre con al fianco Gianluca Di Marzio, in un clima di mestizia dovuto alla tragedia che solo poche ore prima aveva colpito lo stesso Bonan. La madre del giornalista toscano, Giovanna Capecchi Bonan, 86 anni, è infatti morta tragicamente nel pomeriggio di domenica a Forte dei Marmi.

Intorno alle 17.30 la donna è stata vittima di un incidente stradale mentre stava attraversando la strada. Al passaggio di un suv, ha perso l’equilibrio ed è caduta. Resta da chiarire se il veicolo l’abbia colpita o no. La donna è stata soccorsa dal 118, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. Ad assistere la madre si era subito precipitato lo stesso giornalista e conduttore di Sky.

Immediate le testimonianze di affetto da parte di colleghi e appassionati di calcio, spettatori abituali della trasmissione o in qualche caso anche ospiti, tra il pubblico o come opinionisti a commentare le notizie di mercato.

“Volevo ricordarla così. Un grazie di cuore a chi ha avuto un bel pensiero per me” le parole di ringraziamento espresse su Twitter da Alessandro come didascalia a una foto d’epoca che ritrae la famiglia Bonan felice al completo.

“Calciomercato – L’originale” è in onda dal lunedì al venerdì su Sky alle ore 23 e ormai da quasi quindici anni allieta le serate estive degli appassionati di calcio italiani attraverso interviste e soprattutto notizie esclusive di mercato raccolte dalla redazione della tv satellitare e commentate con opinionisti del settore e non solo.

SPORTAL.IT | 16-07-2019 17:13