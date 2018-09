Il dramma di Darby: è malato, lascia il calcio

Arriva dall’Inghilterra una bruttissima notizia legata a Stephen Darby. Il difensore 29enne del Bolton, formazione della Championship inglese, è stato costretto al ritiro immediato dall’attività agonistica.

Al calciatore inglese, cresciuto nel settore giovanile del Liverpool, è stata diagnosticata una malattia al motoneurone. “E’ con grande tristezza che annuncio il mio ritiro – ha scritto lo stesso Darby in una lettera aperta pubblicata sul sito del Bolton – a causa di una recente diagnosi di una malattia al motoneurone. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare i miei compagni di squadra, Phil Parkinson e tutto lo staff del Bolton Wanderers Football Club per il loro straordinario supporto a quello che è stato un periodo estremamente difficile per me e la mia famiglia”.

I tifosi inglesi si sono stretti intorno a Darby con una serie di messaggi di sostegno. In particolare stanno facendo sentire la loro voce i sostenitori di Swindon, Notts County, Rochdale e Bradford le squadre nelle quali il ragazzo ha giocato dopo avere lasciato il Liverpool, con il quale aveva tra l’altro avuto modo di scendere in campo anche in Champions League, ed essere approdato al Bolton.

A fine luglio anche il portiere nigeriano Carl Ikeme ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a 32 anni soltanto.

Lo ha reso noto attraverso un comunicato il Wolverhampton Wolves, il club britannico per il quale è sotto contratto l’atleta africano.

Si è trattata di una decisione dolorosa quanto necessaria, quella di Ikeme. L’ha fatta su consiglio dei medici per meglio affrontare la battaglia con una leucemia acuta che gli è stata diagnosticata circa un anno fa. Lo stesso Ikeme aveva comunque fatto sapere che dopo il ciclo di chemioterapia al quale era stato recentemente sottoposto la malattia è in completa remissione.

Originario di Sutton Coldfield, in Inghilterra, cresciuto nel Wolverhampton, l’estremo difensore è tornato nei ‘Lupi’ nero-arancioni nel 2012 dopo una lunghissima serie di esperienze in prestito vissute con Accrington Stanley, Stockport County, Charlton, Sheffield United, Queens Park Rangers, Leicester, Middlesbrough e Doncaster.

SPORTAL.IT | 18-09-2018 15:00