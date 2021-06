Il duello di mercato Juve-Inter infiamma i social

Inizierà probabilmente dal mercato l’eterna sfida Inter-Juventus che quest’anno, per la prima volta dopo nove campionati di fila, vedrà i nerazzurri col tricolore sul petto. In attesa che i due club si sfidino in campionato arriva dal possibile fronte acquisti il primo duello tra le storiche rivali. Come riporta Tuttosport Pjanic vorrebbe tornare alla Juventus dopo l’esperienza al Barcellona e ha chiamato Allegri per accennare alla possibilità di riunirsi a Torino. Attenzione all’Inter, perché piace anche a Inzaghi.

I tifosi dell’Inter non credono all’ipotesi Pjanic

Fioccano commenti perplessi sui social: “come lo paga l’Inter lo stipendio da 9 milioni?” o anche: “Io mi chiedo come sia possibile accostare all’Inter, in entrata, giocatori che costano un sacco e guadagnano altrettanto. A meno di pensare che ve li regalino” oppure: “Alla Juve non torna prende 9 milioni all’anno poi figurati l’Inter non riesce a pagare stipendi più bassi e paga 9 milioni a Pjanic“.

Non mancano reazioni ironiche, ricordando il caso Orsato: “all’Inter lo ammoniscono appena firma!!” o anche: “L’inter cerca un ex Juve? Strano, non è mai successo…”, oppure: “Un altro ex juventino all’Inter per di più di quelli sleali che gli arbitri proteggono ? Noooo giammai una cosa del genere”. C’è chi osserva: “Capisco che c’è da tenere su il morale dei tifosi, ma illuderli é anche peggio. Forte, ma non è degno della nostra maglia” e infine: “Qualche perplessità sul giocatore però se fosse quello della Juventus non sarebbe affatto male”.

SPORTEVAI | 03-06-2021 10:05