Pjanic sogna la Serie A: Juventus ma non solo alla finestra

Il ritorno di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus avrà inevitabilmente anche delle ripercussioni sul mercato della Vecchia Signora, ancora di più se, come sembra, il Conte Max avrà un grandissimo potere decisionale in sede di trattative, come un vero e proprio manager inglese.

Alcune di queste ripercussioni si sono già viste, come la ripresa delle trattative per il rinnovo di Paulo Dybala, vero pallino di Allegri e destinato a ricoprire un ruolo cruciale nel futuro della Juventus. Non a caso, proprio oggi è arrivata la prima offerta ufficiale (10 milioni più bonus) e non è escluso che da qui al prossimo anno non lo si veda con la fascia di capitano al braccio.

Altre ripercussioni devono ancora arrivare, ma tra queste rientra anche i rumors sul possibile ritorno a Torino di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è sempre stato un pallino di Max Allegri, che aveva impostato tutto il suo gioco offensivo sulle qualità di lancio dell’ex numero 5. Andato in Catalogna l’anno scorso nel complicato affare che ha portato Arthur sotto la Mole, Mira non ha mai goduto di una vera fiducia da parte di Koeman, che spesso lo ha relegato in panchina e non gli ha mai dato spazio, se non raramente, all’interno dell‘XI blaugrana.

Ripercussioni, dunque, perchè è chiaro che queste voci sono alimentate solamente dal fatto che ora Allegri sia di nuovo a Torino. Un affare simile, chiaramente concluso la scorsa estate per pure esigenze di bilancio, non si sarebbe mai riaperto in questi giorni se fossi rimasto Andrea Pirlo.

Detto ciò come premessa generale, nella giornata di oggi, 3 giugno 2021, su questo fronte si registrano alcune novità. La prima è che la quasi certa conferma di Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona spingerebbe sempre di più per l’addio del bosniaco. L’ambiente attorno al centrocampista, inoltre, conferma che l’idea di tornare alla Juve lo affascina molto, specialmente con il nuovo insediamento di Allegri. Il nodo, comunque, resta il tipo di operazione: bisognerà capire quale formula potrebbero trovare Juventus e Barcellona, magari in un altro scambio di giocatori come successo proprio l’estate scorsa tra Pjanic e Arthur. In casa Juventus piace sempre Bentancur e ovviamente de Ligt, un vero e proprio sogno soffiato dai bianconeri due anni fa.

Ma non è l’unica pista che potrebbe percorrere Pjanic. Come riporta il quotidiano Sport, infatti, sembra che anche i nerazzurri del neo tecnico Simone Inzaghi si siano fatti avanti, ed abbiano chiesto informazioni per arrivare all’ex Juventus. Il centrocampo della Beneamata, infatti, potrebbe subire qualche taglio nel corso del calciomercato (Brozovic, Vidal e Vecino i principali candidati per andarsene).

Per finire, sempre Sport riporta la candidatura del Chelsea, fresco vincitore della Champions League, che potrebbe beneficiare dell’acquisto di un regista puro per valorizzare le proprie mezze ali offensive.

Ovunque vada Pjanic, le probabilità che lasci la Catalogna sono molto alte.

OMNISPORT | 02-06-2021 17:56