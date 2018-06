Il Foggia incassa la prima vittoria

In attesa di conoscere il proprio destino nel processo per le accuse di riciclaggio e pagamenti in nero ai tesserati, che mette a rischio addirittura la permanenza del club in Serie B (la Procura ha richiesto la retrocessione), il Foggia “vince il primo round” ottenendo un importante successo nel secondo fronte caldo della torrida estate rossonera.

Il Tribunale Federale ha infatti accolto l'istanza cautelare di sospensiva presentata dal Commissario della società pugliese contro la decisione dell'Assemblea della Lega di B di escludere il club rossonero dalla ripartizione della mutualità destinata alle società di Serie B.

Gli atti impugnati sono stati quindi sospesi e la decisione definitiva sul caso è stata fissata per il 6 luglio, alle 12. Almeno fino a quella data, quindi, il Foggia non dovrà restituire la somma già incassata, pari a circa un milione, mentre i restanti due restano congelati.

SPORTAL.IT | 25-06-2018 19:50