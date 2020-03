Il fratello di Higuain tuona: "Abbiate rispetto"

L'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha ricevuto diverse critiche sui giornali e sui social per essere tornato in Argentina in piena emergenza Coronavirus.

Il fratello Nicolas, su Twitter, ha risposto alle polemiche con un duro messaggio sul proprio profilo: "Nostra madre ha il cancro da quattro anni e continua la sua lotta contro la malattia. Chiediamo un po' di rispetto e considerazione…". Higuain è uno dei 4 giocatori bianconeri lontano da Torino: con lui anche Cristiano Ronaldo, Sami Khedira e Miralem Pjanic.

SPORTAL.IT | 21-03-2020 16:26