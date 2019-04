Il Frosinone alza bandiera bianca

La sconfitta contro il Cagliari e i risultati delle concorrenti hanno spento le speranze di salvezza del Frosinone, distante dieci punti dal quartultimo posto.

Troppi a cinque giornate dalla fine, così anche il consulente di mercato dei giallazzurri, Stefano Capozucca, alza di fatto bandiera bianca: “Abbiamo avuto una stagione deludente, per certi versi, ma anche sfortunata: contro l'Inter abbiamo perso per un gol al 94’, mentre con la Spal avremmo meritato la vittoria – ha detto il dirigente intervenendo a Radio Marte in vista della gara contro il Napoli – Si vede che la fortuna è un merito e noi questo merito non l'abbiamo. Siamo al penultimo posto, quindi abbiamo evidenti lacune”.

“Abbiamo un dovere verso un pubblico – ha concluso Capozucca – che non ci ha mai abbandonato e verso un presidente fantastico, Stirpe, che è una persona di grande livello, che meriterebbe la serie A in pianta stabile. Dobbiamo finire il campionato con dignità, a partire da domenica contro il Napoli".

SPORTAL.IT | 23-04-2019 23:59