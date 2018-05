Il Fulham torna in Premier League

È del Fulham l’ultimo posto per la Premier League 2018-2019. I 'Cottagers' tornano nel grande calcio inglese dopo quattro stagioni grazie al successo per 1-0 sull’Aston Villa nella finale playoff di Championship. In uno Wembley strapieno la squadra di Slavisa Jokanovic, terza al termine della regular season, ringrazia la rete segnata al 32’ da Cairney: Londra ritrova allora in Premier la propria squadra più antica, essendo stata fondata nel 1879 e il Chelsea "riabbraccia" la propria nemica storica.

Sale a sei il numero di squadre della City nella massima serie del calcio inglese, mentre è cocente la delusione per l’Aston Villa, che manca il ritorno in Premier per la terza stagione consecutiva: la squadra allenata da Steve Bruce e capitanata da John Terry si era classificata al quarto posto in campionato e dovrà rinunciare alla cascata di milioni dai diritti tv garantiti per il prossimo triennio, pari a circa 180 milioni.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 21:00