Il futuro di Jose Machin sarà a Palermo

25-08-2022 09:51

Il futuro di Josè Machin non continuerà a Valencia. Lo riferisce il portale Tuttomercatoweb, spiegando che la trattativa tra gli spagnoli ed il Monza per il centrocampista si è arenata a causa di problemi economici del club iberico. Sul giocatore ora è forte il Palermo, che ha già fatto pervenire la sua offerta per il prestito ed ha il gradimento del calciatore. Per i rosanero sarebbe un colpo importante in vista della promozione in Serie A

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE