Il Galatasaray si tiene stretto Icardi

05-01-2023 20:50

Il 2022 ha segnato il passaggio di Mauro Icardi dal Paris Saint-Germain al Galatasaray. Nel club turco l’attaccante argentino ci è andato in prestito fino al termine della stagione. Solo sei le partite giocate finora con quattro gol segnati e tre assist. Adesso sulle tracce di Icardi c’è anche l’Al-Nassr, club dell’Arabia Saudita che ha appena conquistato Cristiano Ronaldo.

Icardi resterà al Galatasaray anche a gennaio, come ammesso dal ds Cenk Ergün a Radyosport: “Quando si avvicina la finestra di mercato ci sono molte speculazioni. Non sono sorpreso. Icardi giocherà nel Galatasaray fino alla fine della stagione, questo è l’accordo. Sarebbe illegale violare questo accordo a meno che non succeda qualcosa a entrambe le parti”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE