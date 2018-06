Rolando Mandragora è vicino al ritorno a Genova. La società di Preziosi avrebbe quindi battuto la concorrenza dei cugini della Sampdoria.

Secondo il Corriere dello Sport, la trattativa tra Genova e Juventus sarebbe vicina alla conclusione, con il centrocampista ex Crotone che dovrebbe tornare in rossoblu per circa 15 milioni di euro.

Il club bianconero conserverà un diritto di riacquisto per le prossime due stagioni a cifre ancora da stabilire.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 11:50