Il Giro d’Italia perde un altro grande protagonista: Romain Bardet si ritira

20-05-2022 14:52

Passano i giorni e, tappa dopo tappa, il Giro d’Italia continua a perdere pretendenti alla maglia rosa finale. Dopo Miguel Angel Lopez (capitano dell’Astana ritiratosi per un problema muscolare nella quarta tappa) e Simon Yates (afflitto da un problema al ginocchio e uscito di classifica sul Blockhaus), questa volta è toccato a Romain Bardet alzare bandiera bianca.

Il francese del Team DSM, quarto in classifica generale, è stato costretto ad abbandonare la Corsa Rosa durante le fasi iniziale della tredicesima tappa, la Sanremo-Cuneo, per via di alcuni problemi intestinali che non gli hanno permesso di continuare.

“Ci dispiace confermare che Romain Bardet ha abbandonato il Giro. Dopo essersi ammalato durante la tappa di ieri, le sue condizioni sono peggiorate durante la notte e, nonostante gli sforzi, non è più in grado di continuare la corsa” il tweet con cui il Team DSM ha confermato il ritiro del suo leader.

Il Giro d’Italia dunque perde un altro dei suoi protagonisti più attesi, un uomo che, per quanto dimostrato finora, poteva certamente ambire al successo finale facendo grandi cose in salita. Il suo ritiro invece, oltre a far salire di una posizione in classifica i vari Hindley, Landa, Martin e Pozzovivo, consente a rivali di dover controllare un avversario in meno e di non dover più temere gli scatti e l’inventiva di un uomo assai pericoloso che sembrava quantomeno destinato a concludere quest’edizione sul podio.

