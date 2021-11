Il Giro d'Italia torna a Jesi ricordando Scarponi

09-11-2021 20:57

A 37 anni di distanza dall’ultima volta, il Giro d’Italia tornerà a fare tappa a Jesi nell’edizione 2022.

La località marchigiana, nella storia dello sport italiano per aver dato i natali a leggende quali Giovanna Trillini e Valentina Vezzali, oltre che al ct dell’Italia campione d’Europa Roberto Mancini, è pronta a riaccogliere la Corsa Rosa, come annunciato con gioia ed emozione dal sindaco Massimo Bacci attraverso un post su Facebook citato dall’Ansa.

“Ci è appena stata confermata una bellissima notizia: il prossimo Giro d’Italia di ciclismo farà tappa a Jesi. Dopo 37 anni la nostra città tornerà di nuovo ad accogliere la carovana rosa nella tappa che partirà da Pescara e raggiungerà Jesi dopo 194 chilometri. Un grande evento popolare per uno sport che unisce il nostro paese, con un ritorno di immagine straordinario”.

Impossibile, per Bacci e per tutto il ciclismo, non rivolgere un pensiero anche ad un altro jesino doc come Michele Scarponi, che verrà omaggiato dal Giro d’Italia a cinque anni dalla sua tragica scomparsa.

“Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo eccezionale risultato – ha concluso Bacci – ed un primo pensiero all’indimenticabile Michele Scarponi che queste strade le ha percorse in lungo ed in largo”.

L’ultima tappa del Giro con arrivo a Jesi fu la Cervia-Jesi del 23 maggio 1985, vinta da Orlando Maini, futuro direttore sportivo di successo, che si aggiudicò quel giorno l’unica tappa del Giro della propria carriera.

