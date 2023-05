Il Golden Gala s’infiamma con la sfida Jacobs – Kerley

Arriva l’ufficialità: nella tappa italiana di Diamond League si avvererà il confronto tra il campione olimpico ed il campione mondiale dei 100 metric, ultimamente i due si sono punzecchiati più volte sui social.

09-05-2023 16:42

Ebbene sì, sarà Marcell Jacobs – Fred Kerley la super sfida in scena al Golden Gala di Firenze, in programma il 2 giugno.

Dopo qualche botta e risposta piccante che ha tenuto banco sui social, i due Campioni dei 100 metri si ritroveranno uno di fronte all’altro allo stadio Ridolfi e si preannuncia una sfida assolutamente imperdibile.

Lo statunitense campione del Mondo 2022, negli ultimi due mesi ha dichiarato più volte di poter battere senza problemi l’azzurro soprattutto in occasione dal più importante evento dell’anno, i mondiali outdoor di Budapest che si terranno ad agosto. Pronta la risposta dell’atleta di Desenzano che più che a parole ha lasciato che a parlare fossero le immagini delle Olimpiadi di Tokyo, dove ha sbaragliato la concorrenza mettendosi al collo la medaglia d’oro.

Il vis a vis, o forse sarebbe meglio dire, lo spalla a spalla, andrà in scena alle 21.39, main event della kermesse dedicata a Pietro Mennea. A presenziare ci sarà un altro big americano, Travyon Bromell, campione in carica della Diamond League ma anche bronzo mondiale. Un anno fa ad aggiudicarsi questa tappa su proprio Kerley che piazzò uno strabiliante 9.92.

Quanto alla stagione outdoor appena iniziata il campione mondiale è già sceso in pista a Doha la scorsa settimana nella gara dei 200 metri, per lo sprinter lombardo, invece, il debutto dovrebbe avvenire proprio a Firenze salvo che non decida di concedersi un’uscita nelle settimane antecedenti.

Il Golden Gala sarà anche l’occasione per rivedere all’opera un altro azzurro, il campione europeo indoor Samuele Ceccarelli.