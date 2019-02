Il Lecce pesca tra gli svincolati

Il campionato di Serie B sta per entrare nel vivo verso il rush finale e il Lecce non si tira indietro dal sogno di centrare la seconda promozione consecutiva. La società è quindi pronta a non lasciare nulla al caso, anche sul mercato.

Come recita il comunicato ufficiale del club giallorosso, infatti, il tecnico Fabio Liverani dovrebbe avere presto a disposizione un nuovo giocatore, pescato tra gli svincolati: il centrocampista sloveno Zan Majer, classe '92, che lo scorso 1° febbraio si era liberato dal Rostov.

“L’U.S. Lecce – si legge – comunica di aver raggiunto l’intesa economica con il calciatore Zan Majer (centrocampista classe ’92), di nazionalità slovena. Nella giornata di lunedì, all’esito delle visite mediche, sarà completato l’iter del trasferimento internazionale".

SPORTAL.IT | 16-02-2019 23:35