Il Lecce riparte da Cremona e punta un record storico

Protagoniste nel primo turno di Coppa Italia, dove sono state capaci rispettivamente di far tremare il Torino, prima di cedere ai rigori, e di eliminare il Parma sbancando il “Tardini”, Cremonese e Lecce si trovano di fronte nella prima giornata di Serie B.

Entrambe le squadre puntano in alto, con i playoff come traguardo per i grigiorossi mentre i salentini guardano con ambizione ai primi due posti.

Questo sarà l’incontro numero 29 tra Cremonese e Lecce in Serie B. Il bilancio sorride ai pugliesi che vantano 11 vittorie a fronte delle nove dei lombardi (8N).

La Cremonese ha perso quattro degli ultimi sei incontri casalinghi contro il Lecce in Serie B (due vittorie), dopo essere rimasta imbattuta in tutti gli otto precedenti contro i pugliesi giocati tra le mura amiche nel campionato cadetto (cinque vittorie e tre pareggi).

Il Lecce non ha perso nessuna delle ultime cinque prime partite d’esordio stagionali in Serie B (tre vittorie e due pareggi): in caso di risultato utile eguaglierebbe il record di sei match consecutivi senza sconfitta all’esordio nel campionato cadetto fatto registrare tra il 1982 e il 1991 (sei vittorie).

Facile immaginare una partita ricca di gol, considerando il notevole potenziale in particolare del Lecce che può contare su un Massimo Coda già in gran forma: nella Serie B 2020-’21 l’attaccante campano ha vissuto la propria miglior stagione dal punto di vista realizzativo in cadetteria, realizzando 22 reti e vincendo la classifica marcatori del torneo

Quella giallorossa è la squadra che ha realizzato più gol su calcio di rigore nella passata stagione in Serie B: otto, almeno due in più di qualsiasi altra squadra. Tuttavia, nessuno ha subito meno reti dagli undici metri della Cremonese nel campionato cadetto 2020-’21 (uno, al pari del Frosinone e proprio del Lecce).

OMNISPORT | 20-08-2021 11:18