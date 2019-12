Il Liverpool sale sul tetto del mondo

Il Liverpool ha vinto il Mondiale per Club 2019. La squadra inglese, allenata da Jurgen Klopp, ha faticato più del previsto nella finalissima disputata a Doha, in Qatar, ma ha avuto la meglio ai supplementari sul Flamengo, vincendo per 1-0 grazie al gol di Roberto Firmino al 99'.

Si tratta del primo successo intercontinentale della storia dei Reds, che nelle tre finali disputate in precedenza avevano perso contro lo stesso Flamengo nel 1981 e in seguito contro l'Independiente nel 1984 e l'Internacional nel 2005.

SPORTAL.IT | 21-12-2019 21:29