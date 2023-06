L'incontro con giocatori e staff del club inglese in aeroporto, intonato un verso ad hoc della hit

06-06-2023 19:29

Il Manchester City vince la FA Cup e festeggia cantando “Your Song” con Elton John, incrociato per caso sulla pista dell’aeroporto di Manchester dopo la vittoria del trofeo. E per l’occasione, giocatori e staff del club inglese, tra cui l’allenatore Pep Guardiola, hanno intonato la sua hit cambiando un verso della canzone con delle parole ad hoc: “And you can tell everybody, we’ve won the FA Cup”, che tradotto significa “E puoi dire a tutti che abbiamo vinto la FA Cup”. Il verso modificato sostituisce il celebre “And you can tell everybody. This is your song”. L’incontro in aeroporto e il curioso siparietto con il grande musicista sono andati in scena lo scorso fine settimana, domenica 4 giugno, appena dopo la vittoria dei Citizens nella finale di FA Cup. La squadra, oltre ad aver cantato con lui il ritornello di “Your Song”, si è anche fatta scattare una foto insieme al cantautore britannico, che si trovava in città per alcune date del suo ultimo tour. (NPK)