Il Manchester United esonera Solskjaer e punta Zidane

21-11-2021 09:28

Svolta in casa Manchester United. Il tracollo subito in casa del Watford di Claudio Ranieri, vittorioso per 4-1 a Vicarage Road, ha convinto la proprietà statunitense dei Red Devils a esonerare il tecnico Ole Gunnar Solskjaer.

Già reduce da tre sconfitte nelle precedenti quattro partite di campionato, con quattro gol incassati dal Leicester, cinque in casa dal Liverpool e due nel derby contro il City, lo United è già staccato di 12 punti dal primo posto occupato dal Chelsea e in una posizione tutt’altro che comoda nel girone di Champions League, con la qualificazione ancora da conquistare nel testa a testa con Villarreal e Atalanta.

Dopo aver difeso a lungo Solskjaer la società si è arresa, decidendo per l’esonero nella notte di domenica.

La squadra è stata affidata temporaneamente a Darren Fletcher, ex giocatore scozzese, bandiera del club durante gli anni 2000 e attualmente parte dello staff tecnico, che sarà in panchina martedì contro il Villarreal nel match-chiave per il passaggio del turno in Champions League, poi partirà la caccia a un nuovo allenatore.

Il sogno è Zinedine Zidane, che ha però già rifiutato dopo un primo contatto, non volendo assumere incarichi in corsa. L’alternativa è il connazionale Laurent Blanc, ex giocatore dello United, ma attualmente sotto contratto con il club qatariota dell’Al-Rayyan.

