Il marchio BMW investe nel mondo esports, ecco come e dove.

La prestigiosa BMW Group Middle East, affiliata mediorientale del rinomato costruttore automobilistico tedesco, ha stretto una collaborazione con Nigma Galaxy, un'organizzazione eSports dal fulgido palcoscenico nella regione MENA.

28-08-2023 10:27

Tutte le info sulla collaborazione

L’annuncio di questa sinergia rappresenta un capitolo avvincente nel mondo degli eSport, con BMW Group Middle East che ha promesso di riversare la sua expertise e la sua dotazione di risorse nelle trame intricate di Nigma Galaxy. Questa unione di intenti ha un fine chiaro: amplificare e sviluppare il talento locale nel regno degli eSports, mentre allo stesso tempo innalza i vessilli degli eSport su scala internazionale.

L’incipit di questa partnership è stato enunciato attraverso un comunicato congiunto, in cui emergevano pilastri fondamentali quali “passione, innovazione, persone e sportività“. Non è solo una collaborazione, ma un manifesto di intenti: BMW, rinomato per l’ingegno meccanico e la raffinatezza, vuole ancorare ancor più saldamente le sue radici nell’universo eSportivo.

I recenti investimenti di BMW

Un’inaugurazione così rilevante non poteva passare inosservata, e BMW e Nigma Galaxy hanno dipinto un quadro coinvolgente attraverso un video che getta luce su alcuni dei talentuosi giocatori che affollano le fila dell’organizzazione. Un segnale forte, un’immagine che parla di connessioni e di nuove avventure.

Sebbene il passo di BMW verso l’eSport possa sembrare recente, il brand ha già sperimentato le acque collaborando con attori chiave del settore. Nel novembre del 2022, BMW ha stretto una collaborazione senza precedenti con il team dei Fnatic, dando vita a una serie di mouse da gioco confezionati su misura per la squadra di League of Legends dell’organizzazione. Un segno di impegno tangibile verso l’eSports, che oggi trova una nuova dimora in questa partnership con Nigma Galaxy.

Il team dei Nigma Galaxy

Dando voce a questo rapporto, Nigma Galaxy accoglie BMW come il suo terzo partner aziendale. Insieme alle affermate entità quali l’architetto di realtà immobiliari Aldar e la celebre compagnia aerea Etihad Airways, BMW affiancherà Nigma Galaxy in un percorso verso l’eccellenza eSportiva. Già dal suo battesimo nel 2021, Nigma Galaxy si cimenta in sette giochi diversi, tra cui spiccano CS:GO, League of Legends e Mobile Legends: Bang Bang.

BMW vuole offrire più che il proprio nome, vuole infondere la propria essenza nell’eSport. Christoph Timm, co-fondatore di Nigma Galaxy, ha pronunciato parole intrise di entusiasmo

“Questa alleanza con BMW Group Middle East rispecchia in tutto e per tutto la nostra visione e i valori che ci guidano. La passione ardente di BMW per l’eccellenza e l’incessante spirito innovativo trovano una sintonia perfetta con la nostra dedizione a spingere oltre i confini degli eSport. Unendo le forze, abbiamo un obiettivo condiviso: ispirare e supportare una nuova generazione di giocatori, dando forma ai loro sogni e alle loro aspirazioni in questo intramontabile mondo di giochi competitivi. Vogliamo creare esperienze memorabili che fanno scomparire la linea sottile tra il mondo virtuale e quello reale”.

In una stagione che promette evoluzioni e progressi nell’eSport, la partnership tra BMW Group Middle East e Nigma Galaxy scintilla come un faro, una dimostrazione concreta di come mondi differenti possano convergere e creare qualcosa di grandioso.