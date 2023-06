Coca-Cola lancia il nuovo gusto League of Legends in edizione limitata

Coca-Cola, l'azienda di bevande analcoliche più famosa al mondo, ha stretto una partnership con lo sviluppatore di giochi Riot Games per lanciare un nuovo gusto in edizione limitata, in collaborazione con League of Legends.

12-06-2023 23:58

Coca-Cola, l’azienda di bevande analcoliche più famosa al mondo, ha stretto una partnership con lo sviluppatore di giochi Riot Games per lanciare un nuovo gusto in edizione limitata, in collaborazione con League of Legends.

La prima volta per Coca-Cola

Questa collaborazione segna un importante traguardo per Coca-Cola, poiché è la prima volta che l’azienda si associa a una società di giochi per creare un gusto unico. Inoltre, l’accordo include anche missioni ed emote in-game all’interno di League of Legends. Ma le novità non finiscono qui: Coca-Cola ha pianificato anche il rilascio di cristalli Nexus nel mondo reale, in diverse città come Los Angeles, Shanghai e Città del Messico.

Il nuovo sapore, denominato “+XP“, rappresenta l’ultima aggiunta alla serie di “creazioni” lanciate da Coca-Cola quest’anno. In precedenza, l’azienda ha collaborato con la cantautrice spagnola Rosalía, l’artista di musica elettronica Marshmello e Coca-Cola Starlight, ispirata allo spazio.

Eventi all’interno del gioco

Riot Games, d’altra parte, contribuisce all’iniziativa includendo obiettivi a tema Coca-Cola nel gioco, che permetteranno ai giocatori di sbloccare emote Ultimate in edizione limitata. Queste attivazioni sono già disponibili e saranno accessibili fino al 18 giugno. Inoltre, i giocatori avranno la possibilità di trasformarsi nei loro eroi preferiti di League of Legends scattandosi un selfie con il filtro Instagram di Coca-Cola.

Il sapore “Ultimate” di League of Legends promette di offrire “il gusto dei punti esperienza” e presenta il logo dorato di Coca-Cola su una classica bottiglia di plastica. Sebbene non siano state fornite ulteriori informazioni sul sapore effettivo, il prodotto sarà disponibile solo in “mercati selezionati”, tra cui Stati Uniti e Canada.

I gamers al centro del progetto

Questa collaborazione segna il secondo accordo tra Coca-Cola e Riot Games. In precedenza, Coca-Cola è stata uno dei partner fondatori del circuito esports di League of Legends: Wild Rift, offrendo esperienze uniche ai fan del gioco mobile. Inoltre, Coca-Cola ha sponsorizzato gli Esports Awards e ha stretto una partnership con la società di esport britannica Guild Esports

Oana Vlad, Senior Director, Global Strategy presso The Coca-Cola Company, ha commentato: “Questa collaborazione con Riot Games ci permette di continuare a sviluppare la piattaforma Coca-Cola Creations, presentando un nuovo gusto che rafforza la nostra missione condivisa di mettere la community e i giocatori al centro di tutto ciò che facciamo. Coca-Cola Ultimate, la nostra settima creazione Coca-Cola, ha un design sorprendente e offre il gusto di +XP ai giocatori nel loro percorso, migliorando così la loro esperienza di gioco.”