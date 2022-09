Mercedes-Benz continua ad investire nel gaming insieme a Riot Games

14-09-2022 11:54

Lo sviluppatore di giochi Riot Games ha esteso la sua partnership con il marchio automobilistico di lusso Mercedes-Benz almeno fino al 2025. Notizia che sottolinea ancora una volta come l’azienda automobilistica veda nell’industria del gaming un asset importante.

La partnership tra le due realtà

L’estensione di tre anni mira a sviluppare ulteriormente la cultura globale degli eSports, in particolare con la community di League of Legends, uno dei giochi di punta di Riot Games. I dettagli sulle future attivazioni oltre all’attivazione del Championship Ring non sono stati rivelati. Secondo un comunicato, il campionato mondiale di League of Legends, la cui edizione 2022 si terrà in Nord America,sarà il “momento clou” della partnership.

Il rinnovo della partnership vedrà entrambe le parti continuare l’attivazione del Championship Ring che, in collaborazione con Aether Diamonds, sarà completato quest’anno da un diamante realizzato in modo sostenibile al centro dell’anello. Nel 2021, Mercedes e Riot hanno svelato un anello commemorativo del campionato per il campionato mondiale di League of Legends 2021. Uno dei momenti salienti in programma dei Campionati del Mondo sarà la Cerimonia del Trofeo, presentata da Mercedes-EQ e che comporterà la consegna dell’Anello del Campionato alla squadra vincitrice.

Tutte le attivazioni nel gaming di Mercedes-Benz

Mercedes è un partner globale di League of Legends Esports dal 2020, quando è diventata sponsor di presentazione delle cerimonie dei trofei e partner automobilistico esclusivo ufficiale. Un’azienda lungimirante, che ha saputo intravedere sin da subito le potenzialità di questo settore, addirittura dal 2017, tramite un accordo con ESL, che è stato successivamente rinnovato nel 2020. Nel 2018 ha sponsorizzato la squadra della LPL Royal Never Give Up e nel 2019 ha acquistato una partecipazione del 67% in SK Gaming insieme all’FC Köln.

