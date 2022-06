Il Marsiglia mette Muriel nel mirino

16-06-2022 10:46

Non solo calciomercato italiano, ma anche estero. La Ligue 1 da tempo segue da vicino la nostra serie A e il Marsiglia sembra aver messo nel mirino un attaccante dal profilo molto importante.

Il club d’oltralpe deve prima capire bene quali siano le reali convinzioni di Arcadiusz Milik e se le offerte ricevute, rispecchino i parametri fissati per una eventuale cessione. Dopo di che allora si potrà capire bene il da farsi. Quello che però adesso è certo è che il club marsigliese non vuole farsi trovare impreparato ad una eventuale partenza del polacco.

L’idea in casa OM, non è però soltanto quella di rimpiazzare l’ex Napoli, ma magari anche quella di trovargli una spalla ideale. Ecco perché il profilo di Luis Muriel che potrebbe essere in uscita dall’Atalanta, piace parecchio ai francesi. Il club bergamasco però non sarebbe disposto a privarsi facilmente del colombiano, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Per la punta infatti servirebbero almeno 15 milioni di euro.

