Il Milan chiama Sarri: possibile doppio scambio con la Lazio

Il Milan sta seguendo con grande attenzione quanto sta avvenendo in casa Lazio dopo l’esplosione del caso Luis Alberto, che non ha risposto alla convocazione a Formello si è presentato in ritiro solo mercoledì sera.

Secondo le indiscrezioni riportate da Sportmediaset, i rapporti tra il centrocampista spagnolo e il club capitolino restano molto tesi, e nelle prossime ore potrebbe decidersi il suo futuro. Una partenza è possibile, e sulle sue tracce ci sono gli uomini di mercato del Milan: il giocatore ha un contratto fino al 2025 con la Lazio ed è valutato 50 milioni di euro da Claudio Lotito.

Paolo Maldini e Frederic Massara per abbassare le richieste dei biancocelesti sarebbero pronti ad inserire nella trattativa due giocatori tra Rafael Leao, Mattia Caldara e Samuel Castillejo, come contropartita tecnica. Luis Alberto piace a Pioli e colmerebbe il vuoto tecnico lasciato nel centrocampo rossonero dopo la partenza di Hakan Calhanoglu verso l’Inter.

Sarri potrebbe valutare positivamente soprattutto l’arrivo di Rafael Leao, e i buoni rapporti tra l’agente Jorge Mendes e Claudio Lotito protrebbero facilitare l’affare. Un altro elemento dei rossoneri che ingolosisce Sarri è Alexis Saelemakers, che Pioli vorrebbe però trattenere a Milano.

L’alternativa rossonera sulla trequarti è Nikola Vlasic, anche se il primo affondo del Diavolo presso il CSKA Mosca (che punta ad una cessione a titolo definitivo) non è andato a buon fine.

OMNISPORT | 15-07-2021 19:00