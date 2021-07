La Lazio riparte: Luis Alberto è già un caso

La stagione della Lazio è iniziata con un inatteso contrattempo.

Dopo la tribolata fine dell’annata 2020-2021, con l’addio di Simone Inzaghi poche ore dopo l’accordo trovato con la società per il rinnovo, e la scelta di puntare su Maurizio Sarri, l’ex allenatore della Juventus rischia di dover subito affrontare il caso Luis Alberto.

Il centrocampista spagnolo non si è infatti presentato al raduno di mercoledì a Formello, dove i giocatori sono stati chiamati a svolgere i test atletici di routine prima della partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore, dove i biancocelesti rimarranno fino al 28 luglio.

Dall’entourage del calciatore non sarebbero arrivate comunicazioni circa la sua assenza. Peraltro Luis Alberto aveva iniziato le vacanze prima dei compagni, avendo saltato per squalifica l’ultima giornata di campionato contro il Sassuolo.

La Lazio si è limitata a specificare di aver concesso qualche giorno di permesso in più al giocatore, senza però fornire ulteriori informazioni sulla data in cui Luis Alberto si unirà ai compagni e se l’ex Liverpool farà tappa a Formello o partirà direttamente per il ritiro.

OMNISPORT | 08-07-2021 09:21