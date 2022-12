08-12-2022 21:32

Manca quasi un mese alla ripresa del campionato, e c’è tutto il tempo per recuperare giocatori e rimettersi in forma. Eppure, nel calcio moderno l’impazienza va di moda. Battere 3-2 in rimonta il Lumezzane (serie D girone B), come è successo oggi al Milan, non è piaciuto ai tifosi rossoneri, che non hanno mancato di sottolinearlo. E’ chiaro che il 4 gennaio, a Salerno, servirà un altro Milan: ma senza dubbio sarà così, ed allo stesso modo sarà un altro Milan quello che disputerà la prossima amichevole il 13 dicembre a Dubai contro l’Arsenal.

Milan, il gol capolavoro di Adli

Il Lumezzane era passato in vantaggio dopo 10 minuti del primo tempo con Spini, poi di nuovo avanti 2-1 (Mauri al 54′) dopo il pareggio rossonero, arrivato in avvio di ripresa grazie alla bella azione personale di Adli, che ha saltato quattro uomini prima di battere il portiere con un destro sul primo palo (51′). La vittoria per gli uomini di Pioli è arrivata grazie a due giocatori prestati dalla Primavera, con Alesi che ha trovato il gol del pareggio (68′) ed Eletu quello del definitivo sorpasso (78′).

Gli esperimenti tattici di Pioli

Visti i pochi difensori a disposizione, Pioli ha inizialmente schierato un’inedita difesa a tre, composta dal giovane Bakoune insieme a Gabbia e Tomori. A centrocampo hanno agito Tonali e Vranckx in mezzo, Pobega e Krunic esterni e Adli libero di sganciarsi a ridosso delle punte. In avanti la coppia Rebic-Origi davanti. Ed alla fine il tecnico rossonero ha dovuto ringraziare la coppia Alesi-Eletu, 35 anni in due, con quest’ultimo che ha festeggiato nel migliore dei modi il primo contratto da professionista firmato in carriera.

I dubbi dei tifosi milanisti

Gianni è tutt’altro che tenero: “Squadra di pioli in netta crisi difensiva. Due gol presi su palla inattiva. Numerosi gli svarioni difensivi, squadra letteralmente in bambola“. Giuseppe si affida all’ironia: “Ehhh ma questi erano più forti di quelli affrontati nel girone di champions, tanta roba per un Milan incerottato e imbottito di giovani,sicuramente arriveranno in finale di Champions League. Umiliato un blasonatissimo Real Lumezzane“. Mentre Mauro ha un obiettivo preciso: “Origi è da sostituire subito. Non segna manco contro la prozzozese. Per il resto amichevole giusto per, senza quasi tutti i big”.

Milan, i tifosi vogliono Adli in campo

Mentre Paolo si chiede: “Non capisco, prima che cominciasse il campionato Adli era un fuoriclasse, poi non ha mai giocato, adesso…”. E anche Antonio allo stesso modo: “Ma perché Adli gioca solo in amichevole?”. Gregorio si unisce al coro: “Povero Adli. Si ricomincia la trafila delle partite per campionato da titolare. E poi panchina fisso. Secondo me merita di più”. Emanuele fa un’analisi più ampia: “Test che serviva per capire la qualità delle riserve e dispiace dirlo ma stanno messi male. Darei più fiducia ad adli. Per il resto male origi, male rebic, male pobega(anche se giocava terzino). Risultato poi che non fa testo visto tutti gli assenti” . Anche Mario torna sullo stesso argomento. “Ma perché non scrivano anche di Adli lo anno messo già alla Croce e per loro è già così”.

Il web rossonero contro Pioli

Tiziano la vede molto dura: “Primo tempo con più titolari male anzi malissimo ; schemi ed attaccanti inesistenti fase difensiva colabrodo”. Anche Antonio non è tenero: “Con un risultato così c’è solo da vergognarsi” E Marco ironizza: “Sembra forte persino il Lumezzane”. Mario lancia frecciate a Pioli: “Soffrendo contro il lumezzane grande piolino”. Generoso allo stesso modo: “Pioli..svegliaaaaaaaaaaa”. E Umberto ironizza: “Adli quindi ha le gambe?”. E Giovanni, “infiltrato” interista, scherza: “Eeeeeeee ma avete vinto 4-0 contro il Salisburgo…..dicevano….”