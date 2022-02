Il Milan non resta a guardare: il pupillo di Maldini arriva in estate

11-02-2022 08:49

Il Milan non resta a guardare. Se il mercato di gennaio ha visto l’Inter ma soprattutto la Juventus in prima fila a piazzare colpi sensazionali, ora arriva anche la risposta del club rossonero che sembra ormai vicinissima all’acquisto di Sven Botman.

Milan: tutto fatto per Botman

Il Milan insegue da tempo un difensore che possa rappresentare il futuro e da tempo aveva individuato il nome giusto in Sven Botman. Il calciatore, ora al Lille, è stato a lungo inseguito da Paolo Maldini e dal suo staff convinti di avere tra le mani il profilo giusto per la difesa di Stefano Pioli. Nella giornata di ieri è avvenuto il grande passo in avanti con i procuratori del giocatore che sono stati a Milano.

Un incontro di circa un’ora e mezza nel quale si sono risolti tutti i principali nodi. L’accordo tra il club e il giocatore sembra essere totale sulla base di un contratto di cinque anni a 2,5 milioni all’anno. Ora bisognerà raggiungere l’accordo anche con il Lille, ma forti della volontà del giocatore i dirigenti rossoneri sono convinti di poter superare anche questo piccolo ostacolo.

Botman: il pupillo di Maldini

La scelta Botman è stata fortemente voluta da Paolo Maldini. I tifosi rossoneri avrebbero voluto un movimento in difesa già nel corso del mercato di gennaio. L’infortunio di Simon Kjaer ha certamente creato dei problemi a Stefano Pioli ma la scelta della società è quella di pensare a lungo termine per mettere le mani su un giocatore ancora giovane (classe 2000) e che rappresenta il sostituto ideale anche del probabile partente Romagnoli.

L’arrivo di Botman scatena i tifosi

Il calciatore olandese scatena la fantasia e l’entusiasmo dei tifosi del Milan che sui social esaltano il lavoro della società: “Se dovesse davvero arrivare, con Tomori formerebbe la coppia di centrali più forti d’Europa”. La pensa allo stesso modo anche Massy: “Sarebbe davvero un gran colpo”. Anche Spina è entusiasta: “Non penso che possiamo ingaggiarlo. Kjaer, Tomor, Kalulu e Botman tutti insieme con Maignan come portiere non credo sia legale. Siamo sicuri che ci farebbero iscrivere la squadra al campionato?”.

SPORTEVAI