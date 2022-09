10-09-2022 22:49

Il Milan non si ferma. Anche in una serata difficile come quella di Genova, la squadra di Stefano Pioli riesce a trovare le risorse per portare a casa i tre punti. Dopo un primo tempo dominato che i rossoneri potevano chiudere avanti anche di due gol, la gara si complica nella ripresa quando Leao viene espulso per un doppio giallo molto discutibile, che lo costringerà a saltare anche la sfida di domenica prossima contro il Napoli.

L’espulsione di Leao scatena i tifosi

Ad inizio del secondo tempo, il Milan è costretta a rinunciare a Rafael Leao che lascia il match per doppia ammonizione. Una decisione che i fan rossoneri non riescono a mandare giù: “Un’ammonizione per una sbracciata, la seconda per un tentativo di rovesciata che colpisce involontariamente un difensore. Io non ho parole”. Anche Alfonso è furioso: “Il punto è che nessuno dei nostri dirigenti alza la voce. Come al solito”. Con l’espulsione, il giocatore salterà il big match contro il Napoli: “Come da copione, dopo la prima ammonizione ho detto che gli avrebbero fatto saltare il Napoli”. E ancora: “Non si può neanche fare una rovesciata che ti ammoniscono. Sempre più un calcio finto”.

I tifosi del Milan sono letteralmente furiosi per la decisione presa dall’arbitro Fabbri: “Per quale logica un giocatore che tenta una rovesciata e colpisce un avversario merita un giallo?”, si chiede Alessandro. Anche Giulia guarda già al match con il Napoli: “Guarda caso domenica c’è un big match. Questo perché contro di noi gli arbitri devono fare sempre i fenomeni”.

Milan: polemiche per il gol annullato

Ma non ci sono solo i due gialli comminati a Leao a far infuriare i tifosi del Milan, che nel primo tempo si è visto annullare dal Var un gol (realizzato da De Ketelaere) per un fuorigioco del francese Giroud: “Nel gioco del calcio, il fuorigioco geografico è la posizione nella quale può trovarsi esclusivamente un calciatore del Milan, per poter annullare un gol assolutamente valido”.

Milan: la prova di carattere della squadra

Una vittoria decisamente importante per i rossoneri che riescono ad espugnare Genova al termine di un match difficilissimo. Le polemiche arbitrali continueranno per giorni ma i tifosi esaltano la prova di carattere della squadra: “Non era facile vincere una partita come questa. E’ segno di grande maturità”.