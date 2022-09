10-09-2022 22:43

Anche il Milan fa fatica, ma almeno non segna all’89’ come Inter e Napoli. Contro la Sampdoria i rossoneri passano 2-1 a Marassi grazie alle reti di Junior Messias e Olivier Giroud. Inutile la rete del momentaneo 1-1 di Djuricic, a segno dopo oltre un anno.

Milan in vantaggio al 6′ con una bella azione di Leao conclusa da Messias, poi Giroud su rigore nella ripresa. Nel mezzo, l’espulsione per doppio giallo di Rafael Leao, che dunque dovrà saltare il big match della prossima settimana contro il Napoli.

Ha fatto fatica oggi il Milan contro una Sampdoria comunque ben organizzata e propositiva nello sfruttare la partita non perfetta dei centrocampisti rossoneri. Bella prova di De Ketelaere, al quale viene anche annullato un gol per fuorigioco. Nel finale espulso anche Giampaolo per proteste.

In settimana anche i rossoneri torneranno in campo in Champions League contro la Dinamo Zagabria.

Milan in vantaggio con Messias, annullata la rete di De ketelaere

I rossonero passano in vantaggio quasi subito quando Rafael Leao decide che è ora di partire come un treno dalla propria metà campo, liberarsi di un paio di difensore e scambiare prima con Giroud e poi con De Ketelaere. Il portoghese però se la allunga troppo, con la sfera che arriva tra i piedi di Junior Messias, che calcia d’interno di prima intenzione. Audero non è perfetto e se la fa passare di fianco, 1-0 Milan.

Al minuto 21 i rossoneri avrebbero anche trovato la rete del raddoppio, col primo gol italiano di Charles De Ketelaere, ma la rete è stata annullata per un fuorigioco molto più che millimetrico. L’azione nasce da un cross morbido di Leao, la difesa della Samp dorme, Audero va completamente a vuoto e De Ketelaere la mette dentro di spalla. Il direttore di gara però viene chiamato al Var per controllare un possibile fuorigioco e un possibile fallo di mano. Alla fine viene valutata attiva la posizione di fuorigioco di Giroud, e dunque il gol viene annullato.

Il portiere blucerchiato si riscatta poi alla fine del primo tempo: palla dentro di Theo Hernandez, Giroud la gira con il mancino, Audero chiude lo specchio e dice di no.

Leao espulso salta il Napoli, Samp pareggia, nuovo vantaggio Milan con Giroud

La ripresa inizia con uno shock per il Milan, ovvero con l’espulsione di Rafael Leao, che dunque dovrà saltare il Napoli che arriverà settimana prossima. Il portoghese prova ad esibirsi in una rovesciata, ma invece del pallone colpisce la testa di Ferrari. Leao era già ammonito, e dunque si prende un rosso per doppia ammonizione pesantissimo per le sorti del Milan, che poco dopo subisce la rete del pareggio.

A realizzarla è Djuricic, che torna al gol dopo un anno: azione avvolgente dei blucerchiati, Augello fa partire un cross morbidissimo, Djuricic anticipa tutti sul primo palo e di testa batte Maignan. 1-1 Sampdoria.

La parità però regge davvero poco, dato che Fabbri poco dopo concede un calcio di rigore al Milan, per un tocco di mano di Villar dopo il colpo di testa di Giroud. Fabbri prima di accordare il penalty è andato a rivedere l’azione all’On Field Review. Dagli 11 metri poi Giroud è freddissimo e non sbaglia. 2-1 Milan con un uomo in meno.

Nel finale succede di tutto nell’area del Milan: Gabbiadini calcia con il destro, Maignan allunga sulla destra, arriva Verre di slancio e colpisce il palo. Poi, sul rimbalzo, ancora Gabbiadini con il sinistro e ancora Maignan a respingere.

Nel finale espulso il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, che non d’accordo con una decisione su un fallo manda platealmente a quel paese Fabbri. Espulsione più che legittima, col direttore di gara che butta fuori anche altri elementi della panchina blucerchiata.

Sampdoria-Milan, il tabellino

Sampdoria-Milan 1-2

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: Pioli.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Rincon, Villar, Leris; Sabiri; Djuricic, Caputo. All.: Giampaolo.

Gol: Junior Messias 6′, Djuricic 57′, Giroud 67′

Ammoniti: Leao 18′, Ferrari 55′, Villar 67′

Espulsi: Rafael Leao 47′, Marco Giampaolo 96′

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna

Sampdoria-Milan, come ha arbitrato Fabbri

La direzione di gara di Fabbri è stata molto acuta, con gli episodi chiave ben decisi dal Var. Nell’occasione della rete di De Ketelaere è chirurgico nell’individuare un fuorigioco davvero complicato, poi è inflessibile nell’assegnare il secondo giallo, giusto, a Leao.

Bene anche a verificare all’On Field Review l’azione che ha portato al rigore realizzato da Giroud per un mani di Villar. Decisioni tutte giuste, promosso a pieni voti.

Sampdoria-Milan, i migliori e i peggiori

Calabria 6,5: Il capitano del Milan oggi fa una bella partita soprattutto a livello difensivo. Respinge molte discese blucerchiate ed è fondamentale nelle mischie. Sempre presente, buono.

Kjaer 6: Sta lentamente riprendendo la confidenza col terreno di gioco dopo 8 mesi in infermeria. Partita pulita, senza strafare. Ci sta.

Leao 5: Leao è il solito Leao. Fondamentale nel primo gol di Messias, quando si fa 50 metri palla al piede, poi è molto ingenuo nel farsi buttare fuori per una rovesciata finita male. Ingenuo.

Giroud 6,5: Altro gol del francese, alla fine è sempre lui a trascinare il Milan alla vittoria. Giocatore fondamentale.

Messias 7: Un po’ fortunato nel primo gol a sfruttare un tentativo di parata di Audero piuttosto discutibile. Continua minaccia per la difesa ligure.

Caputo 5: Caputo era in campo? Lo abbiamo visto per un passaggio a Djuricic, poi basta. Desaparecido.

Villar 5,5: Sfortunato, aveva giocato solamente una gara in stagione. Oggi causa il rigore che porta al vantaggio di Giroud. Non un buon inizio a Genova.

Djuricic 6: Il migliore dei suoi, per distacco. Nel primo tempo colpisce la parte alta della traversa, poi fa il gol del momentaneo 1-1. Scatenato.