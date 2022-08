Il Milan riprende l'Atalanta. Pari anche fra Bologna e Verona

21-08-2022 22:44

Finisce in parità la super sfida della seconda giornata di Serie A fra Atalanta e Milan. 1-1 nel big match del Gewiss Stadium al termine di una partita molto equilibrata, che vede così entrambe le squadre salire a quattro punti, a -2 da Napoli e Inter.

Il vantaggio è dell’Atalanta, grazie al gol di Malinovskyi al 29′, schierato anche un po’ a sorpresa dopo le varie voci di mercato e di strappo con Gian Piero Gasperini. I nerazzurri ci provano in altre occasioni, ma nel secondo il Milan si comporta meglio e al 68′ trova il pari con un gran sinistro a giro di Bennacer.

Un punto per parte, dunque, per le squadre lombardi, con l’allenatore rossonero Stefano Pioli ammonito per proteste durante il primo tempo.

Termina 1-1 anche l’altra sfida delle 20:45, quella del Dall’Ara fra Bologna e Verona. A sbloccarla i rossoblù con Arnautovic al 21′, poi Henry trova il pari di testa al 43′. Annullato per fuorigioco il gol di Orsolini, espulso al 78′ per un calcio alto. Primo punto in questo campionato per le due squadre.