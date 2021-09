Il Milan ritrova Giroud: è tornato ad allenarsi coi compagni

Mercoledì sera ha assistito al successo del suo Milan sul Venezia dalla tribuna, ma presto potrà tornare ad aiutare i compagni col modo che più gli compete, ossia il goal: Olivier Giroud sembra aver superato la lombalgia acuta che lo aveva colpito e vede sempre più vicino il rientro.

Come riportato da ‘Sky Sport’, l’attaccante francese ha svolto la seduta odierna assieme ai compagni, segno che i dolori sono completamente (o in parte) scomparsi.

Dopo aver saltato gli ultimi due impegni, compreso quello con la Juventus, Giroud si appresta a tornare tra i convocati di Pioli per la trasferta di La Spezia in programma sabato pomeriggio: difficile che giochi dal primo minuto, più probabile che parta dalla panchina.

Giroud potrebbe subentrare per accumulare minuti nelle gambe in vista dell’esordio a San Siro in Champions League contro l’Atletico Madrid di Simeone, match già cruciale in ottica qualificazione in virtù della sconfitta rimediata a Liverpool nella prima uscita.

