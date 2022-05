28-05-2022 08:11

Nonostante le parole di Paolo Maldini che nella giornata di ieri hanno gettato un po’ di ombre sul futuro del Milan, il club sembra intenzionato ad accelerare i tempi in vista della prossima stagione e vuole cominciare a bruciare le tappe per quanto riguarda il mercato. La strategia del Milan non sembra essere cambiata con l’obiettivo di puntare a giocatori giovani e di grandi prospettive.

Milan: sempre più forte l’idea Lang

Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’interesse del Milan per il trequartista belga Charles De Ketelaere. Il calciatore del Brugges ha dimostrato tutto il suo valore in questa stagione in cui ha contribuito alla vittoria del titolo con la sua squadra. Ma i rossoneri sembrano intenzionati a fare shopping in casa del club belga visto che nel mirino c’è un altro protagonista della vittoria del campionato.

Il Milan infatti sembra essersi innamorata delle caratteristiche offensive di Noa Lang. Il calciatore olandese classe 1999 è stato uno dei partner offensivi di De Ketelaere, dalle caratteristiche completamente opposta. Sebbene nella parte iniziale della sua carriera ha spesso giocato nel ruolo di esterno offensivo a sinistra, nell’ultimo campionato e in special modo nel corso dei playoff si è destreggiato benissimo anche da attaccante centrale e da trequartista.

Milan: i tifosi approvano la scelta Lang

Dopo aver assaporato la vittoria dello scudetto, i tifosi del Milan ci hanno preso gusto e sperano che la società possa fare ancora uno sforzo per rendere la squadra competitiva anche in Europa. Il nome di Lang sembra attrarre grande entusiasmo: “Serve qualità sulla trequarti – scrive Giovanni – quindi ben venga Lang”. Anche per Marco è un si: “Sarebbe un colpaccio”.

Milan, è il momento delle scelte

Tra i tifosi del Milan c’è però il timore che l’incertezza riguardo la proprietà del club possa portare a un ritardo nelle trattative e dunque rischia di perdere colpi che potrebbero essere già fatti: “Speriamo che il passaggio del timone arriverà presto – dice Massò – perché così possiamo davvero far partire il mercato”. Anche Firex la pensa allo stesso modo: “Ci sono almeno quattro giocatori bloccati, Redbird si deve muovere”.