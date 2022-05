26-05-2022 10:02

Il Milan continua a festeggiare. La vittoria dello Scudetto arrivata all’ultima giornata di campionato è una festa che i tifosi rossoneri non vogliono interrompere. Dopo tanti anni di attesa in casa rossonera il trionfo tricolore rappresenta per molti il momento della svolta e l’inizio di un Milan in grado di vincere in Italia e magari gettare le basi per un ritorno da protagonista anche in ambito europeo.

Allo stesso tempo però, le notizie del mercato del Milan spaventano i tifosi rossoneri: dopo il caso che riguarda il futuro di Ibra, un altro pezzo forte del club è pronto a lasciare Milanello.

Tegola Milan: Ibra fermo per 7-8 mesi

La prima brutta notizia arrivata dopo la vittoria dello scudetto è arrivata nella giornata di ieri, quando il club ha comunicato che Zlatan Ibrahimovic è stato operato al ginocchio sinistro per risolvere un problema di instabilità dell’articolazione con la ricostruzione del crociato anteriore. Operazione perfettamente riuscita, ma per il giocatore i tempi di recupero sono molto lunghi: circa 7-8 mesi.

L’infortunio di Ibrahimovic, l’ennesimo negli ultimi anni, accende ancora un campanello d’allarme sul futuro dello svedese: per molti tifosi, nonostante la stima per il campione protagonista della cavalcata Scudetto che è valsa il 19esimo tricolore, è venuto il momento di pensare al ritiro.

Mercato Milan: anche Rebic sul piede di partenza

Dopo aver perso Ibra per larga parte della prossima stagione, i rossoneri potrebbero dare l’addio anche al croato Ante Rebic. Il calciatore croato nella stagione appena conclusa non è stato in grado di dare il solito contributo a causa di alcuni problemi fisici che lo hanno molto condizionato. Ma nel corso della sua avventura rossonera, il giocatore è sempre stato un punto di riferimento importante per Stefano Pioli grazie alla sua capacità di essere utile in tanti modi diversi.

Nelle ultime ore, per il mercato del Milan si parla di un’offerta importante per Rebic, richiesta che il club è intenzionato a prendere in considerazione.

Calciomercato Milan: tifosi rossoneri preoccupati

L’eventuale partenza di Rebic nella prossima finestra di calciomercato sembra preoccupare i tifosi del Milan. Il club rossonero sta programmando il futuro, con il ritorno in Champions League dalla porta principale. Per questo, i tifosi non vogliono perdere il calciatore croato, che nel corso delle ultime stagioni è stato un riferimento importante: “Ante non lo venderei mai nella vita – commenta Agad – ma mai proprio”. Mentre Margherita prova a capire il senso di un’operazione in uscita di questo tipo: “Io lo adoro ma potrebbe essere lui che vuole andare a giocare titolare, con Leao davanti è difficile”.

C’è chi tra i tifosi del Milan prova a proporre uno scambio con il Napoli: “Scambio con Zielinski e ci abbracciamo. Altrimenti meglio che rimane qua”, spiega Catello. Mentre c’è chi non fa drammi in caso di un’eventuale cessione: “Rebic è uno che piace ma bisogna dire che quest’anno ha avuto una marea di infortuni e non ha mai fatto l’impossibile per rientrare prima, anzi con molta calma. Quindi se arriva un’offerta importante lo darei”.