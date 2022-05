25-05-2022 16:01

A 48 ore da quelle affermazioni che alludevano, senza sciogliere le riserve sul suo futuro Zlatan Ibrahimovic è stato operato al ginocchio, croce e delizia di questi ultimi mesi. A rendere noto l’intervento e l’iter che l’attaccante 40enne del Milan dovrà seguire è stata la stessa società rossonera, attraverso un comunicato.

Il comunicato del Milan su Ibra: come sta

“AC Milan comunica che nella giornata odierna, Zlatan Ibrahimović è stato operato al ginocchio sinistro dal Dr Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Stefano Mazzoni, presso l’Hôpital Jean Mermoz di Lione”, fa sapere il club.

“L’artroscopia era programmata da tempo per risolvere definitivamente l’instabilità dell’articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale. L’intervento è perfettamente riuscito e la prognosi è stimata in 7-8 mesi”, si apprende dalla nota del club rossonero.

Ibrahimovic, che compirà 41 anni ad ottobre, aveva preso parte ala festa scudetto dopo aver conquistato in campo il titolo di Campione d’Italia domenica scorsa, a Sassuolo al Mapei Stadium.

L’incertezza sul futuro: giocatore o dirigente?

In quella circostanza, Ibra non aveva esplicitato la sua volontà pur consapevole della piena disponibilità da parte del club a valutare anche un rinnovo di un anno o un percorso da dirigente, dopo una stagione in cui il suo apporto è stato determinante fuori e dentro il campo.