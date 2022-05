Milan: l'ultima mossa di Ibrahimovic scatena l'entusiasmo dei tifosi

25-05-2022 09:02

Domenica il discorso motivazionale alla squadra prima e il sermone a scudetto vinto dopo, lunedì gli sfottò agli interisti e in particolare a Calhanoglu (con tanto di inevitabile codazzo di polemiche), oggi per Ibrahimovic un’altra giornata da protagonista. Dopo aver riflettuto a lungo in questi mesi il bomber del Milan ha deciso di provare a fare di tutto per continuare a giocare e provare l’assalto a quella Champions League che resta il trofeo dei desideri mai esauditi per lo svedese.

Ibrahimovic si opererà al ginocchio per continuare a giocare

Il problema resta quel benedetto ginocchio che l’ha tormentato sempre, soprattutto nella seconda parte della stagione quando ha giocato pochssimo. Ibrahimovic vorrebbe continuare a giocare. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, molto dipenderà dall’intervento in artroscopia a cui Ibra si sottoporrà nei prossimi giorni, forse già in questa settimana, perchè vuole sapere se è possibile o meno risolvere definitivamente il problema.

Il dolore non è stato causato da un trauma, ma dall’usura. In questa stagione, l’attaccante rossonero ha sofferto tanto e quindi per andare avanti vuole avere la certezza di stare bene fisicamente perchè un altro anno così non intende farlo.

Ibrahimovic vorrebbe essere pronto per luglio, pronto rinnovo a 2,5 milioni

Ibrahimovic vorrebbe essere pronto per il ritiro di inizio luglio. Tutto dipenderà quindi da cosa emergerà dall’operazione, dalla prognosi e dai tempi di recupero. Se dovesse scegliere di andare avanti a fare il calciatore, nel cassetto della scrivania di Paolo Maldini è già comunque pronto un nuovo contratto annuale da 2,5 milioni di euro più premi a obiettivo. In caso di addio al calcio giocato, potrebbe comunque restare in rossonero con un ruolo da dirigente.

Ibrahimovic vuol giocare ancora, i tifosi ci credono

Fioccano le reazioni: “L’ha detto lui stesso che ha sofferto troppo quest’anno ma se vuole continuare sa che potrebbe riuscirci …. Mi preoccupa di più l’operazione.. speriamo bene” oppure: “Il Milan vincerà sicuramente la Champions con Ibra che giocherà ancora dopo l’operazione al ginocchio. D’altronde quella coppa e’ roba sua

C’è chi scrive: “Ibra deve rinnovare assolutamente, troppo importante per il gruppo, leader emotivo senza precedenti, trovino loro il modo di tenerlo in piedi 15 minuti per 20 partite molto ben selezionate, Origi, Giroud e Ibra + uno tra Lazetic o Colombo ce li facciamo bastare almeno fino gennaio”

Infine la polemica: “Capito tutto l’attaccamento alla Milan da dove arriva? E chi glieli da quei soldi” con la risposta: “Normale avere uno stipendio, è il suo lavoro ma non è che se non guadagna i 2.5 milioni del Milan non sopravvive (probabilmente fa più soldi con cose extra Milan, quindi sponsor, le sue società etc etc)”