Il Milan si spacca: contrasti sul nome del nuovo allenatore

Sono passati due giorni dall’addio ufficiale di Gennaro Gattuso, e invece di ridursi si moltiplicano i pretendenti alla panchina del Milan.

Il nome del prossimo allenatore è legato alla risposta di Paolo Maldini all’offerta di Ivan Gazidis di coprire il ruolo di direttore tecnico dopo l’addio di Leonardo, e al peso che avrà l’ex capitano rossonero nella scelta dell’erede di Gattuso. Maldini, riporta Sportmediaset, caldeggia per un tecnico italiano: davanti a tutti ci sarebbe il mister della Lazio Simone Inzaghi, poi l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo. Con entrambi i tecnici sono stati avviati alcuni sondaggi. Per quanto riguarda Inzaghi, resta l’ostacolo Lotito, che vuole far valere l’anno di contratto e non lascerà facilmente andare il suo allenatore.

Scettica invece la proprietà: il fondo Elliott e Gazidis dopo il flop Gattuso vorrebbero un profilo di livello internazionale, e hanno messo sul tavolo il nome di Sergio Conceiçao, attuale tecnico del Porto, di Rudi Garcia (che ha lasciato il Marsiglia) e Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk).

Sempre secondo Sportmediaset, la dead line per la scelta del nuovo allenatore è stata fissata per martedì prossimo: per allora tutti i nodi saranno sciolti, e si potrà cominciare a programmare la prossima stagione.

Attraverso un post su Instagram, Donnarumma ha ringraziato Gattuso: “Grazie Mister uomo vero, leale e diretto. È stato un privilegio. Ti abbraccio come hai fatto tu tante volte con me. In bocca al lupo”.

Parole affettuose, che fanno eco a quelle di Pepe Reina: “Nel calcio raramente si trovano persone del genere..il nostro mondo è piuttosto effimero e superficiale ma tu sei una razza diversa..VALORI DI UOMO VERO ti contraddistinguono dal resto…con un GRAZIE di cuore. Ti auguro tantissima fortuna a te e la tua meravigliosa famiglia!”.

SPORTAL.IT | 30-05-2019 13:43